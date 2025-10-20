ГЖИ Курской области опубликовала рейтинг управляющих компаний

Курская Госжилинспекция (ГЖИ) составила публичный рейтинг управляющих компаний (УК) многоквартирных домов (МКД) за третий квартал 2025 года. Об этом на заседании облправительства сообщила врио зампредседателя органа Олеся Дворцова.

Первые десять мест в рейтинге заняли ООО «УК проспект В. Клыкова»; ООО «УК Эко-город», ООО «УК Высотки Курска», ООО «ЖЭУ № 2», ООО «Коммунальщик», ООО «ЖКХ с. Мантурово», МУП «ЖКХ П. Олымский», ООО «УК "Эко-комфорт"», ООО «УК “Заказчик”», ООО «СУР».

Замкнули рейтинг ООО «УК Курска», ООО «УК-2», ООО «УК-4», ООО «УК Жилой квартал», ООО «УК Партнер», ООО УК «ТСЖ», ООО «УК "Электропром сервис"», ООО «УК Виктория», ООО «УК “Наш город”», ООО «Лидер+».

Госпожа Дворцова сообщила, что рейтинг ГЖИ основан на 12 критериях. В их числе — результаты проверок, количество выданных предписаний и объявленных предостережений, грубые нарушения лицензионных требований, число штрафов и обращений граждан. Также учитывались эффективность подготовки к отопительному сезону, доля МКД, которые вышли из управления по решению собственников, данные системы мониторинга «Инцидент-менеджмент», оперативность, количество и качество ответов на обращения.

В середине октября губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил составить публичный рейтинг УК региона по качеству предоставляемых ими услуг.

Егор Одегов