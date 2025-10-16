В Орловской области может появиться открытый рейтинг управляющих компаний

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил составить публичный рейтинг управляющих компаний (УК) региона по качеству предоставляемых ими услуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обсуждение проводимых УК работ состоялось на еженедельном совещании с органами власти и главами муниципалитетов. Господин Клычков отметил, что публичный рейтинг позволит жителям Орловской области иметь представление о добросовестности организаций. В пресс-службе регионального правительства «Ъ-Черноземье» уточнили, что поводом для поручения стал доклад руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Ирины Булгаковой.

Всего в Орловской области функционируют 116 УК: 77 из них обслуживают многоквартирные дома в облцентре, девять — в городе Ливны, восемь — в Мценске, еще 40 — в остальных муниципалитетах.

Кабира Гасанова