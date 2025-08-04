В тамбовском Котовске отменили режим чрезвычайной ситуации

Власти отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Котовске Тамбовской области, он был введен на местном уровне после атаки жилых многоэтажек украинскими дронами в ночь на 11 января 2025 года и действовал до 1 августа. Об отмене режима ЧС муниципального уровня сообщил на оперативном совещании у врио губернатора Евгения Первышова мэр Котовска Алексей Плахотников.

Последстия атаки БПЛА на Котовск Тамбовской области

Фото: https://vk.com/tambovgov

По словам мэра, в городе заканчивают ремонт балконов в пострадавших после атаки БПЛА домах: «Заменили или отремонтировали 42. Осталось один или два, котовчане все еще приезжают откуда-либо и наконец-то узнают, что у них что-то случилось с балконом или с окнами». Тамбовское ООО «Первая строительная компания» ведет ремонт двух поврежденных после атак крыш. «Отыграли тендер, с большим трудом нашли подрядчика, сейчас все вроде идет по плану»,— рассказал господин Плахотников.

В ночь на 11 января в Котовске произошла атака двух украинских БПЛА, в результате чего оказались повреждены два жилых дома. Семь человек пострадали: трое — от осколков стекол, у четверых были жалобы на повышенное давление. От госпитализации все отказались.

«Просили тех, кто тогда лишился квартир, где невозможно было жить, потому что были выбиты окна, переселить в гостиницу или наш фонд. Никто не стал. Потому что котовчане — достаточно дружные люди. Забрали всех родственники или соседи. Одного только переселили в гостиницу. Сейчас уже все вернулись в квартиры»,— рассказал господин Плахотников. По его данным, всего 244 человека получили компенсацию «за нарушение условий жизнедеятельности», 11 человек — «в связи с утратой имущества первой необходимости». Еще один человек получил 300 тыс. руб. компенсации за причинение легкого вреда здоровью.

3 июля в Котовске произошло еще одно крупное происшествие. Из-за пожара в цеху Тамбовского порохового завода погибли трое рабочих, еще трое получили ранения. Региональные следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предыдущее происшествие с массовой гибелью рабочих произошло на пороховом заводе два года назад, когда из-за взрыва при ремонте погибли пять человек, а 12 получили ранения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников