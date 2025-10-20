Минфин не заметил тенденции на укрепление иностранной валюты

Министерство финансов России не ожидает значительного укрепления иностранных валют в ближайшие годы. Об этом заявил замминистра Алексей Моисеев на церемонии запуска торгов золотом в слитках на Петербургской бирже.

Господин Моисеев полагает, что для появления четкого тренда на укрепление иностранных валют потребуется несколько лет, пока же «с точки зрения курсообразования рубль укрепился в этом году». В связи с этим он рекомендовал хранить краткосрочные сбережения в рублях на банковских депозитах, передает ТАСС. Для долгосрочных целей, по его мнению, стоит рассматривать вложения в облигации федерального займа и золото.

Запуск торгов физическим золотом на Петербургской бирже реализуется совместно с Гознаком. Это часть соглашения о развитии биржевого рынка драгоценных металлов.