В России начались биржевые торги золотыми слитками

Торги золотыми слитками начались на Петербургской бирже 20 октября в 11:00. Первая сделка была заключена в первые минуты торговой сессии — был реализован слиток массой 1 кг (более 11 млн руб.). Торги проводятся совместно с «Гознаком», который выступает ответственным кастодианом торгуемого золота.

Это первые биржевые торги золотом, которые бы предусматривали прямую поставку физических слитков. На Московской бирже в настоящее время проводится торговля обезличенными драгметаллами (золотом, серебром, платиной, палладием). Модель операций на Петербургской бирже будет во многом ориентирована на порядок торгов London Bullion Market Association.

В июне биржа и «Гознак» заключили соглашения о сотрудничестве на рынке драгоценных металлов. Ранее Минфин поставил задачу формирования в России инфраструктуры ликвидного рынка драгметаллов, после того как Брюссель и Лондон ввели эмбарго на российское золото.

Подробнее о перспективах торгов читайте в материале «Ъ» https://www.kommersant.ru/doc/7831977.

Андрей Ковалёв