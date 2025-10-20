Челябинская психиатрическая больница регистрирует «кукуху» в Роспатенте

Областная психоневрологическая больница № 1 в Челябинске подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Кукух». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Если бренд зарегистрируют, больница сможет использовать его во всех своих услугах — в том числе для «телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов», указали в Rusprofile.

В июне больница объявила плюшевую кукушку своим официальным талисманом. Маскот получил имя Кукух. Игрушку создали по инициативе главного психиатра области Михаила Козлова. Уральские врачи вдохновились опытом коллег из Перми, где маскотом стала Белочка, писал «Ъ — Южный Урал».