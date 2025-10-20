В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске и Аше начинает действовать режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Загрязняющие вещества будут скапливаться в приземном слое атмосферы с 19:00 20 октября до 19:00 23 октября. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Ранее в этих же городах региона действовал режим НМУ второй степени опасности — с 12:00 9 октября до 19:00 10 октября.

Виталина Ярховска