В Челябинске на два дня объявили режим НМУ второй степени опасности

Челябинский гидрометцентр с 12 часов 9 октября объявил предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени опасности. В региональном центре ожидается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе более чем в три раза. Режим будет действовать до 19 часов 10 октября, сообщает гидрометцентр области.

Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия первой степени опасности наблюдаются в Челябинске, а также в Коркино, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше и Карабаше с 4 октября.

8 октября министерство экологии Челябинской области поставило перед промышленными предприятиями задачу принять дополнительные меры по снижению нагрузки на окружающую среду. По данным ведомства, в ряде районов Челябинска фиксируются превышения ПДК по некоторым загрязняющим веществам, несмотря на снижение заводами выбросов на 15-20%.

Сейчас на Челябинском металлургическом комбинате, ЧЭМК, Челябинском цинковом заводе, заводах «ТЕХНО» и ряде других предприятий приостановлена часть производственных процессов. Объекты ПАО «Форвард Энерго» работают на минимальном количестве оборудования, необходимом для обеспечения графика по выработке электроэнергии и тепла.