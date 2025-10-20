Замглавы МИД Рябков раскрыл основные сюжеты грядущих переговоров Лаврова и Рубио

В центре обсуждений на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будет украинская повестка, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он также не исключил, что стороны затронут экономические вопросы и другие темы двусторонней повестки дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Конечно, тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержку Украины, — что нас не может устроить, — в центре внимания»,— сказал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Рябков подчеркнул, что у сторон «много вопросов двусторонней повестки дня». «Не исключаю и те вопросы, которые относятся к экономическому блоку, они тоже требуют внимания»,— добавил он.

По словам Сергея Рябкова, Россия на переговорах планирует «донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать». «Здесь нет у нас альтернативного пути: то, что сложилось и было сформулировано президентами, — вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях»,— указал замминистра.

Ранее президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Как сообщал господин Трамп, главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште. До этого должен состояться телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Подробнее о грядущем саммите лидеров России и США — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

Анастасия Домбицкая