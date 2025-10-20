На 11 лет колонии осужден экс-министр лесного хозяйства Тувы за взятки

Горсуд Кызыла вынес приговор в отношении бывшего министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Темира Сарыг-Хаа. Его признали виновным в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подсудимому назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф 12,6 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в декабре 2021 года фигурант дела получил 500 тыс. руб. от работников автономного учреждения, которое находилось под контролем министерства, за покровительство. Кроме того, за аналогичные действия министр получал взятки от работника того же учреждения на общую сумму 1,3 млн руб.

Наложенный ранее арест на имущество чиновника на сумму более 5 млн руб. сохранен судом для обеспечения исполнения приговора, уточнили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», об отставке Темира Сарыг-Хаа стало известно в сентябре 2023 года после ДТП с пятью погибшими. Виновником аварии, сообщал тогда глава региона Владислав Ховалыг, стал водитель транспорта, принадлежащего подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ «Авиалесоохрана». Темир Сарыг-Хаа возглавлял министерство с января 2022 года, ранее он занимал пост и. о. министра.

Александра Стрелкова