Глава Тувы уволил министра и главу региональной «Авиалесоохраны» после ДТП с пятью погибшими

Решением главы Республики Тыва Владислава Ховалыга отправлены в отставку министр лесного хозяйства и природопользования региона Темир Сарыг-Хаа, а также руководитель «Авиалесоохраны» в республике Алаш Куулар, которые «не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», сообщил он в своем Telegram-канале.

По данным главы республики, виновником ДТП, в результате которого погибли пять человек и пострадали двое, стал водитель транспорта, принадлежащего подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ «Авиалесоохрана». «По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем», - отметил Владислав Ховалыг.

Глава региона также сообщил, что создал правительственную комиссию, которая начала служебные проверки в подведомственных учреждениях, выполняющие предрейсовые осмотры водителей и техники.

Автомобильная авария произошла сегодня около часа ночи на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей». Столкнулись два автомобиля «ГАЗ» и Honda. В результате происшествия погибла семья из Дзун-Хемчика, в том числе мать, отец, бабушка, тетя и сын, сообщили местные власти.

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Лолита Белова

Лолита Белова