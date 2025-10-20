18-летний вратарь из Сенегала был найден мертвым после похищения

Сенегальский вратарь Шейх Туре был найден мертвым в Гане после похищения. Об этом в социальной сети Х сообщила пресс-служба министерства африканской интеграции и иностранных дел Сенегалa.

Предполагается, что 18-летний футболист стал жертвой группы злоумышленников. Шейх Туре отправился в Гану, где якобы должен был пройти просмотр в профессиональную команду. Там его похитили преступники, которые выдавали себя за футбольных агентов. Затем они потребовали у семьи Шейха выкуп, однако родственники вратаря не смогли собрать необходимую сумму.

Портал Foot Mercato назвал Шейха Туре «подающим надежды футболистом». Он выступал за сенегальский клуб Esprit Foot Yeumbeul.

Власти Ганы устанавливают точную причину смерти Шейха Туре. В посольстве Сенегала заявили, что после получения необходимых разрешений тело футболиста будет доставлено на родину.

Таисия Орлова