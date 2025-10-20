Мосгорсуд продлил арест экс-замминистру обороны Тимуру Иванову

В Московском городском суде прошло заседание по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Судья удовлетворила ходатайство следователя о продлении содержания Иванова под стражей.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На судебном заседании были заявлены еще два ходатайства. В одном из них следователь попросил провести заседание в закрытом режиме. Второе касается включения в протокол графика ознакомления Тимура Иванова и его защитников с материалами дела. Мосгорсуд удовлетворил оба ходатайства в полном объеме, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

В апреле прошлого года Тимур Иванов был задержан. В июле 2025-го Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра к 13 годам колонии и назначил штраф в размере 100 млн руб. Его обвинили в растрате (ст. 160 УК) на более чем 4 млрд руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц». В рамках расследования экс-министру также инкриминируют три эпизода получения взяток на сумму более 1,4 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК), отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК), а также незаконное хранение и переделку оружия (ст. 222 и ст. 223 УК). Вину он не признал.

