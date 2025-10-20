Власти планируют сдерживать рост цен на топливо на АЗС в пределах инфляции

В России начал снижаться спрос на топливо, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит отрасли накопить до нормативных значений его запасы. Господин Новак добавил, что правительство ставит целью сдерживать рост цен на АЗС в пределах инфляции.

Как пояснил вице-премьер, спрос должен быть обеспечен предложением, чтобы «были остатки нормативные», которые можно использовать «в случае каких-то колебаний». «Например, мы использовали часть накопленных средств, остатков, но не все, в период повышенного спроса, это август-сентябрь месяц»,— сказал он в интервью «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

Александр Новак напомнил, что на уровне правительства создан штаб, который контролирует ситуацию на рынке топлива. Аналогичный штаб работает на уровне Минэнерго.

30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. 12 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление топливного демпфера до мая 2026 года. По данным «ОМТ-Консалт», с 1 по 17 октября бензин АИ-92 подорожал в среднем на 0,8%, АИ-95 — на 0,1%, тогда как дизтопливо подешевело на 1,6%. В компании уточняют, что с 13 по 17 октября рост биржевого индекса АИ-92 в европейской части России не превышал 30 руб. на тонну благодаря мерам по сдерживанию цен.

