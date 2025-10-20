Иркутское правительство готовит бюджет 2026 года и «оптимизирует» бюджет 2025-го
Правительство Иркутской области до 24 октября направит в законодательное собрание проект бюджета региона на 2026 год. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев, который ранее заявил о намерении совместить посты главы области и премьер-министра.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Кроме того, готовим позицию правительства на ноябрьскую сессию по оптимизации расходов бюджета 2025 года. Сейчас работа выстроена по двум ключевым направлениям: формирование мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, и анализ расходной части»,— добавил господин Кобзев.
Министерство финансов Иркутской области с 20 октября возглавила Екатерина Багайникова. Последний год она работала заместителем министра экономики и финансов Московской области.
В первом полугодии 2025 года бюджет Иркутской области получил доходы в объеме 119,34 млрд руб., расходы составили 156,51 млрд руб.