Иркутское правительство готовит бюджет 2026 года и «оптимизирует» бюджет 2025-го

Правительство Иркутской области до 24 октября направит в законодательное собрание проект бюджета региона на 2026 год. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев, который ранее заявил о намерении совместить посты главы области и премьер-министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Кроме того, готовим позицию правительства на ноябрьскую сессию по оптимизации расходов бюджета 2025 года. Сейчас работа выстроена по двум ключевым направлениям: формирование мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, и анализ расходной части»,— добавил господин Кобзев.

Министерство финансов Иркутской области с 20 октября возглавила Екатерина Багайникова. Последний год она работала заместителем министра экономики и финансов Московской области.

В первом полугодии 2025 года бюджет Иркутской области получил доходы в объеме 119,34 млрд руб., расходы составили 156,51 млрд руб.

Валерий Лавский