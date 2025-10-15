Губернатор Иркутской области возглавит правительство региона

Иркутский губернатор Игорь Кобзев намерен занять и пост председателя правительства. О планируемых изменениях в структуре власти он сообщил на сессии законодательного собрания региона 15 октября.

«Вы знаете, что я часто говорю, что для меня власть — это не привилегия, а в первую очередь ответственность. Именно понимание всей ее полноты и стало основой моего решения возглавить правительство региона. Сейчас это моя персональная ответственность»,— объяснил он свое решение. Господин Кобзев рассчитывает на то, что эта мера «позволит централизовать оперативное управление, исключить разночтения в принятии решений».

С 2020 года правительство Иркутской области возглавлял Константин Зайцев. После губернаторских выборов в сентябре 2025 года, по итогам которых Игорь Кобзев был переизбран на второй срок, господин Зайцев ушел в отставку, а кабмин в статусе и. о. председателя возглавил Андрей Южаков.

На сессии депутаты согласовали на пост первого вице-премьера уроженца Иркутской области Андрея Соковикова. Последние два года он работал главным федеральным инспектором в Республике Хакасия.

Валерий Лавский