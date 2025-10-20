Трамп опроверг обсуждение с Зеленским уступок по украинским территориям

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что на встрече 17 октября он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможные территориальные уступки. Об этом сообщает Reuters. После переговоров в Белом доме The Washington Post писала, что спецпосланник Стив Уиткофф якобы настаивал на передаче Донбасса России.

«Этот регион должен остаться в таком виде. Россия контролирует около 78% его территории», — заявил Дональд Трамп (цитата по Reuters).

Накануне Дональд Трамп, рассуждая по теме, заявил, что президенту России Владимиру Путину по итогу конфликта удастся «что-то взять».

Reuters также сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября говорил о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России.