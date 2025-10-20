Шойгу сообщил о разработке единого учебника по географии для школ

Русское географическое общество (РГО) к 2028 году разработает новый учебник географии для школ. Об этом ТАСС сообщил президент общества Сергей Шойгу.

В РГО агентству уточнили, что речь идет о подготовке единого государственного «мировоззренческого» учебника по географии для 5-11-х классов, а также сопутствующих атласов, контурных карт и иных материалов.

«Это будет принципиально новый учебник, который станет фундаментом для переосмысления всего школьного курса, обновит содержание предмета, учитывая баланс между физической и экономической географией, и, делая упор на передовые технологии науки, будет формировать новое поколение граждан, обладающих глубокими знаниями о своей стране и мире, а также развитым чувством патриотизма»,— заявили в обществе.

Господин Шойгу уточнил, что работа над учебником уже ведется. Ею руководит первый вице-президент РГО Николай Касимов.

С 1 сентября 2023 года старшеклассники начали изучать по единым учебникам историю. В ноябре 2024 года Сергей Кравцов говорил, что единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года. К 1 сентября 2025 года в министерстве обещали подготовить единый учебник по русскому языку и литературе. К сентябрю 2027-го — тексты единых учебников по естественным наукам (математике, физике, информатике, химии и биологии).

Полина Мотызлевская