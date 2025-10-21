Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11340 очков. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10000. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4645. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580. 6 (6). Бен Шелтон (США) — 4100. 7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3935. 8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685. 9 (9). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3590. 10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 3180. 11 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 3145. 12 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3145. 13 (10). Карен Хачанов — 2950. 14 (14). Даниил Медведев — 2810. 15 (15). Андрей Рублев (все — Россия) — 2560. 16 (16). Александр Бублик (Казахстан) — 2430. 17 (17). Иржи Легечка (Чехия) — 2415. 18 (20). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2285. 19 (19). Якуб Меншик (Чехия) — 2265. 20 (18). Томми Пол (США) — 2110.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10390 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8703. 3. (3). Кори Гауфф — 7863. 4 (4). Аманда Анисимова — 5914. 5 (5). Джессика Пегула (все — США) — 5183. 6. (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4525. 7 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4505. 8 (7). Мэдисон Киc (США) — 4395. 9 (5). Мирра Андреева — 4319. 10. (10). Екатерина Александрова (обе — Россия) — 3375. 11 (11). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3028. 12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2789. 13 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2782. 14 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2605. 15 (15). Эмма Наварро (США) — 2515. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2497. 17 (17). Линда Носкова (Чехия) — 2376. 18. (18). Людмила Самсонова — 2209. 19 (19). Диана Шнайдер (обе — Россия) — 2191. 20 (21). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1961… 30 (31). Вероника Кудерметова — 1558… 38 (37). Анна Калинская — 1319… 51 (50). Анастасия Павлюченкова — 1185. 52 (53). Анастасия Потапова — 1131… 75 (75). Полина Кудерметова — 910… 84 (80). Анастасия Захарова — 852. 87 (73). Анна Блинкова (все — Россия) — 849.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.