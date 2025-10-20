Британский политик Гэллоуэй боится возвращаться домой после поездки в Россию

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил «РИА Новости», что не планирует возвращаться на родину. В сентябре его задержали после возвращения из России, и теперь он считает невозможным продолжать работу в стране.

«Мне там небезопасно», — заявил политик. Он добавил, что будет оставаться за границей в ближайшее время.

В конце сентября полиция задержала господина Гэллоуэя с супругой в лондонском аэропорту Гатвик после посещения России. Цели поездки не раскрывались. Правоохранители позднее заявили, что мероприятия проводились по закону о противодействии терроризму. Джордж Гэллоуэй утверждал, что его и жену допрашивали девять часов, но конкретных причин для проверки так и не назвали.