The Telegraph: британского политика задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его жена были задержаны полицией в лондонском аэропорту Гатвик по возвращении из Москвы. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. Причина, по которой политик находился в России, не уточняется.

По данным издания, господин Гэллоуэй и его жена были задержаны сотрудниками контртеррористического подразделения 27 сентября на основании третьего раздела Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года.

По информации Скотленд-Ярда, позднее пару отпустили без предъявления обвинений.Рабочая партия Великобритании назвала это задержание «политически мотивированным запугиванием».

71-летний Джордж Гэллоуэй — политик и журналист, который несколько раз был членом британского парламента. В 2003 году он был исключен из Лейбористской партии после активной критики вторжения США в Ирак.