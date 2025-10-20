Кассация одобрила изъятие в пользу государства акций миноритариев СМЗ

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил требования прокуратуры Пермского края об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Представитель прокуратуры заявил «Интерфаксу», что постановление апелляционной инстанции отменено.

«Суд... вернул государству 10% акций миноритариев, и обязал государство выплатить добросовестным акционерам стоимость акций»,— рассказал представитель прокуратуры. Ранее количество акций не было известно. Суд также обязал Росимущество выплатить гражданам компенсацию за истребованные акции.

В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 89,5% акций СМЗ в пользу государства. Суд согласился с надзорным органом, что приватизация предприятия в 90-х годах была проведена с нарушениями.

Часть миноритарных акционеров завода, которых суд признал совладельцами предприятия, потребовала отменить обеспечительные меры. Речь идет о запрете совершать регистрационные действия с акциями и выплачивать дивиденды. Весной этого года суд отказал в иске прокуратуре в части изъятия в доход государства акций, которые были приобретены на бирже.

