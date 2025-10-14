Магнический символ

Часть миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод», которых суд ранее признал законными совладельцами предприятия, требует отменить принятые обеспечительные меры. Речь идет о запрете совершать регистрационные действия с акциями и выплачивать дивиденды. Весной этого года суд отказал в иске прокуратуре в части изъятия в доход государства акций, которые были приобретены на бирже. Представители надзорного органа и завода настаивают, что меры должны действовать до рассмотрения дела в кассации. В итоге суд перенес вопрос об обеспечительных мерах на ноябрь. Эксперты называют эту меру разумной, в то же время, миноритарии могут потребовать возмещения убытков.



В минувший вторник Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение заявления инвестиционной компании «Регион» о снятии обеспечительных мер в виде запрета совершать действия с акциями миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Такая обязанность была возложена на 35 хозяйствующих субъектов, в том числе и на инвесткомпанию. Какие аргументы в пользу своих требований привел «Регион», в решении суда не указано. При этом из материалов дела следует, что позицию заявителя поддержали и другие совладельцы акций. Так, Андрей Вербов сообщил суду, что принятые обеспечительные меры подлежат отмене, поскольку есть вступившее в законную силу решение суда, которым прокуратуре отказано в требованиях об изъятии акций в пользу государства у миноритариев, которые купили ценные бумаги на организованных торгах. С аналогичным мнением выступил и Эдуард Ходченков. Он попросил рассмотреть вопрос об отмене всех принятых по делу обеспечительных мер в отношении всех законных акционеров, в том числе и о запрете на выплату дивидендов.

Напомним, в 2022 году прокуратура обратилась с иском к миноритарным акционерам СМЗ. Ответчиками по делу были признаны свыше 2,1 тыс. физических и юридических лиц. Надзорный орган потребовал изъять акции в пользу государства, поскольку приватизация предприятия в 90-е годы была незаконной. Ранее по аналогичной схеме было изъято свыше 89,5% акций ОАО у Петра Кондрашева и еще трех бизнесменов.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На данный момент предприятие входит в состав ГК «Росатом». На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка общества за 2024 год от продажи составила 11,213 млрд руб., чистый убыток — 1,136 млрд руб.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск к миноритариям в полном объеме. При этом позиция заявителя разошлась с мнением Мосбиржи и Центробанка, которые настаивали на том, что сделки акционеров, купивших ценные бумаги на организованных торгах, являются неоспоримыми. В итоге апелляция приняла по делу новый судебный акт, в требованиях к таким миноритариям (1598 ответчиков) было отказано. Сейчас прокуратура пытается обжаловать решение апелляции в Арбитражном суде Уральского округа. Часть миноритариев заключили соглашения, по которым продали свои акции государству.

С заявлением о снятии обеспечительных мер прокуратура, как и представители СМЗ, не согласились. Надзорный орган указал, что обеспечительные меры должны быть сохранены до рассмотрения кассационной жалобы. Это необходимо в целях сохранения существующего положения сторон, обеспечения баланса частных и государственных интересов. Представители завода пояснили, что отмена мер может привести к невозможности исполнения решения кассации, если она удовлетворит иск прокуратуры. При этом снятие запрета на выплату дивидендов может привести к нарушению имущественных интересов Российской Федерации.

В итоге суд отложил рассмотрение этого вопроса до 6 ноября. Рассмотрение кассационной жалобы продолжится 20 октября.

Партнер, руководитель практик разрешения споров и банкротства адвокатского бюро «А-ПРО» Юлий Ровинский отмечает, что дело об истребовании акций СМЗ является довольно громким, дополнительно оно осложняется большим количеством ответчиков. «Отложение разбирательства на более поздний срок выглядит как разумный баланс между интересами сторон, ведь если судебные акты в кассации будут отменены, то возвращать „статус кво“ придется отдельно в отношении каждого из ответчиков, кто проводил какие-либо операции с акциями. Это повлечет за собой значительные трансакционные издержки»,— полагает эксперт.

По словам господина Ровинского, если миноритарии полагают, что их права и законные интересы нарушены обеспечением иска, они вправе воспользоваться механизмом, предусмотренным ст. 98 АПК РФ, который позволяет требовать взыскания убытков с заявителя обеспечительных мер. «Однако для удовлетворения такого заявления потребуется доказать, что меры действительно причинили убытки ответчику»,— объяснил Юлий Ровинский.

Дмитрий Астахов