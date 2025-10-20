Второй иск об отмене муниципальной реформы начали рассматривать в Горном Алтае

Верховный суд Республики Алтай 20 октября приступил к рассмотрению административного иска девяти жителей региона о признании недействующим закона №54-РЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Республике Алтай…». Ответчиками выступают глава республики Андрей Турчак и госсобрание — эл курултай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Закон был принят парламентом Горного Алтая по инициативе главы республики 24 июня 2025 года. «Оспариваемый закон не может применяться на территории Республики Алтай, как повлекший нарушение прав и охраняемых законом интересов административных истцов на формирование органов публичной власти…»,— говорится в иске (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь»).

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в Верховном суде Республики Алтай, рассмотрение иска отложено на 23 октября в связи с «требованием дополнительных доказательств».

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе Верховный суд Республики Алтай отклонил иск юриста Дмитрия Тодошева с требованием отмены республиканского закона. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрит жалобу господина Тодошева на решение Верховного суда 13 ноября.

Валерий Лавский