Реформа прошла проверку на прочность

Верховный суд Республики Алтай отказал местному юристу Дмитрию Тодошеву в требовании отменить закон, устанавливающий в регионе одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). По мнению истца, она противоречит Конституции Горного Алтая, где зафиксирована двухуровневая модель. Ранее в столице республики прошел митинг против внедрения новой системы, а 18 августа к зданию суда пришло 200 активистов в национальных костюмах. Но на решение по жалобе истца это никак не повлияло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Алтай Андрей Турчак уверен, что никаких юридических претензий к предложенной им реформе МСУ быть не может

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава Республики Алтай Андрей Турчак уверен, что никаких юридических претензий к предложенной им реформе МСУ быть не может

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дмитрий Тодошев требовал признать недействующим закон «Об отдельных вопросах организации МСУ», который был принят Государственным собранием (парламентом) республики 24 июня по инициативе губернатора Андрея Турчака. Как сообщал “Ъ”, в развитие федеральной муниципальной реформы документ заменяет двухуровневую модель МСУ на одноуровневую. Сельские поселения при этом реорганизуются в территориальные подразделения муниципальных округов, а их органы власти — главы администраций и депутатские советы — упраздняются.

Реформа спровоцировала серию протестных акций местных жителей, которые оказались недовольны ликвидацией муниципалитетов. 12 июня активисты временно перекрыли Чуйский тракт, а 21 июня по инициативе общественной организации «Курултай алтайского народа» в Горно-Алтайске прошел митинг, собравший, по разным оценкам, от 1 тыс. до 3 тыс. человек. В ответ власти дали окружным депутатам право самостоятельно определять формат избрания глав вновь образуемых муниципалитетов, но протестующих уступка не успокоила.

По мнению Дмитрия Тодошева, принятый закон противоречит ст. 127 Конституции Республики Алтай, в которой говорится, что МСУ осуществляется «в городском округе, муниципальных районах и сельских поселениях с учетом исторических и иных местных традиций», то есть там зафиксирована двухуровневая модель. «Конституция имеет большую юридическую силу, и в связи с этим данные нормы закона не подлежат применению»,— говорится в иске господина Тодошева. Будучи жителем села Майма, он также считает, что документ нарушает его право на участие в жизни села.

По данным регионального управления МВД, 18 августа 200 противников муниципальной реформы пришли к зданию суда. Некоторые из них были одеты в национальные костюмы, держали в руках флаги республики. «Мы не сдадимся, какое бы решение ни было. Мы пойдем до конца за правдой»,— заявил господин Тодошев, вышедший в перерыве заседания к собравшимся. При этом он призвал сторонников встретить любое решение суда «с холодным сердцем», не поддаваться на возможные провокации и соблюдать законодательство.

Верховный суд в итоге с доводами истца не согласился и отклонил его требования в полном объеме. Пока оглашена только резолютивная часть решения, мотивировочная будет изготовлена позднее. «Суд не увидел нарушений при принятии регионального закона, а также в его тексте. Нам представляется, что истец не смог доказать нарушение законом каких-либо его прав. Считаем состоявшееся решение законным и обоснованным. Как ранее заявляли, работа по разъяснению принятого закона будет продолжена»,— подвел итог руководитель администрации главы республики Максим Жаворонков. В Госсобрании решение суда комментировать не стали.

«Я не представляю, как он (судья.— “Ъ”) будет писать в мотивировочной части, что этот закон соответствует конституции республики»,— заявил “Ъ” Дмитрий Тодошев. Он также добавил, что планирует подать апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в Пятом апелляционном суде в Новосибирске.

Представители оппозиции полагают, что решение Верховного суда не успокоит политическую ситуацию в Горном Алтае. «Считаю, что истинные патриоты республики будут дальше бороться. Единственное, не все смогут поехать в суд в Новосибирск, не будет такой массовости. Больше теперь борьба будет посредством СМИ»,— заявил “Ъ” координатор регионального отделения ЛДПР Роман Рехтин. По мнению первого секретаря республиканского комитета КПРФ Виктора Ромашкина, для урегулирования ситуации «должна быть мудрая позиция руководства республики». «Но пока я этого не вижу»,— констатировал коммунист.

Политолог Константин Лукин, напротив, не видит перспектив для радикализации протеста: «С одной стороны, впереди еще обжалование, с другой стороны, мы видим постепенное затухание протестных процессов. Со временем любой протест идет на спад, и ситуация в республике это только подтверждает».

Валерий Лавский, Новосибирск