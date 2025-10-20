Минфин рекомендовал россиянам хранить накопления в золоте и рублях

Гражданам России следует хранить сбережения на рублевых депозитах и в золоте. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев во время выступления на запуске торгов физическим золотом на Петербургской бирже.

Господин Моисеев уточнил, что краткосрочные сбережения лучше всего откладывать в рублях на банковские депозиты. Для долгосрочных инвестиций подойдут облигации федерального займа или вклад в золото. «Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад,— сказал замминистра. — То есть более долгосрочное вложение, не надо там пытаться торговать каждый день, потому что транзакционные издержки и лишние убытки будут выше», (цитата по ТАСС).

Алексей Моисеев добавил, что мировой спрос на золото, в отличие от предложения, будет расти. По его словам, мировые банки накапливают золото в резервах, что влияет на показатель спроса. «Я слышал прогноз, что в перспективе чуть более далекой будет и $30 тыс. за тройскую унцию. Я не знаю, как к этому относиться»,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня на Петербургской бирже начались торги золотыми слитками. Операции проводятся совместно с «Гознаком», который выступает ответственным кастодианом торгуемого золота. На Мосбирже пока проводятся торги только обезличенными драгметаллами (золотом, серебром, платиной, палладием).