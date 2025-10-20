Возбуждено уголовное дело о хищениях у Минобороны на 500 млн рублей

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о хищениях у Минобороны России на более чем 500 млн руб. По делу проходит бывший главный инженер филиала ВСК «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, сообщили «РИА Новости» в СКР.

Среди других подозреваемых — гендиректор ООО «ПП "Интерарм"» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО «НЭСТ». В отношении них возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в 2022 году госзаказчик и коммерческие организации заключили многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. Ответственными за поставки оборудования были господа Куранов и Даллари, за контроль выполнения контракта — господин Лаптев.

В 2023-м, указывают в СКР, фигуранты поставили Минобороны оборудование, которое не соответствовало условиям контракта. Тем самым они похитили у оборонного ведомства более 500 млн руб.