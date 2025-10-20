МИД Ирана сообщил о контактах с США по ядерной программе

Иран продолжает контакты с США через посредников, заявил на брифинге официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. При этом он заявил, что назвать это переговорами пока нельзя, поскольку отсутствует уважение позиций друг друга и готовность рассматривать вопрос на равноправной основе.

«Контакты между нами и противоположной стороной (США. — "Ъ") продолжаются так или иначе через посредников, но это не означает, что мы приступили к переговорам,— сказал Эсмаил Багаи. — Переговоры начинаются, когда стороны приходят к выводу, что уважают позиции друг друга и готовы рассматривать интересы друг друга на равноправной основе»,— пояснил он, добавив, что Тегеран и Вашингтон «пока не находятся на этой стадии».

По словам Исмаила Багаи, Иран по-прежнему остается открытым к переговорному процессу, но лишь при условии, что международные партнеры будут уважать право Тегерана на развитие мирного атома.

18 октября истек срок действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, принятой в 2015 году в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В полной мере договоренности выполнены не были. В Вашингтоне заверяют, что готовы заново договариваться с Тегераном. Иранская сторона неоднократно подчеркивала, что не считает конструктивным подход США к ядерной программе Ирана.

Анастасия Домбицкая