Заммэра Манукян сообщил о приходе в мэрию Гюмри более 100 вооруженных силовиков

В здание мэрии второго по величине города Армении Гюмри пришли более 100 вооруженных силовиков, сообщил заместитель мэра Гагик Манукян. По его словам, работа мэрии оказалась парализована, а мэр Вардан Гукасян бл оттеснен в кабинет от других сотрудников.

«Пришли с 6-го отделения полиции, других силовых структур,— говорит Гагик Манукян на видео, опубликованном на странице мэрии в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена). — Более 100 вооруженных человек зашли в здание мэрии, парализовали всю работу».

Вокруг здания мэрии дежурят сотрудники полиции в масках. Перед зданием уже начали собираться граждане.

Утром местный канал ABC Media сообщал о задержании Вардана Гукасяна. Агентство Armenpress сообщало, что задержания проводятся в связи с подозрениями во взяточничестве. По данным агентства, возбуждено уголовное дело и санкционировано публично-правовое преследование в отношении восьми лиц.

Анастасия Домбицкая