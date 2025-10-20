Задержан мэр Гюмри Вардан Гукасян

Антикоррупционный комитет Армении сообщил, что проводит мероприятия в мэрии города Гюмри. По данным местного канала ABC Media, был задержан мэр Вардан Гукасян.

Фото: News.am / YouTube

Канал передает, что в здание городской администрации вошли 60-70 человек и «уложили всех на пол». «Женщины плачут от страха, какой тут беспорядок. Они парализовали работу города»,— рассказал помощник мэра. С чем может быть связано задержание господина Гукасяна, неизвестно.

Пресс-секретарь Вардана Гукасяна сообщила «Sputnik Армения», что сотрудников муниципалитета не впускают в здание мэрии. Неподалеку стоит автобус вроде тех, на ких обычно увозят задержанных.