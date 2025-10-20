УБРиР меняет структуру управления: в банке появился коммерческий директор

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) сформирована позиция вице-президента - коммерческого директора. В задачи нового руководителя входит кураторство подразделений розничного и корпоративного бизнеса, а также создаваемого департамента коммерческой эффективности. На должность назначен Сергей Жуков, ранее занимавший пост директора департамента розничного бизнеса УБРиР, он уже приступил к исполнению своих обязанностей в новом статусе и вошел в состав Правления банка. Назначение согласовано Советом директоров УБРиР и одобрено Банком России.



«Позиция вице-президента - коммерческого директора означает, что работа банка и с частными, и с корпоративными клиентами будет находиться под единым оперативным управлением. Мы считаем, что эти изменения позволят повысить эффективность наших служб и добиться синергетического эффекта при взаимодействии со всеми категориями клиентов и партнеров нашего банка. Уверен, что многолетний успешный опыт Сергея Жукова в банковской сфере поможет вывести бизнес-результаты на новый уровень», - прокомментировал президент УБРиР Алексей Долгов.

Сергей Жуков окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Менеджер государственного и муниципального управления». Более 17 лет проработал на руководящих позициях в розничном бизнесе крупного федерального банка, в том числе возглавлял Private Banking и был заместителем управляющего региональным операционным офисом в Свердловской области. В УБРиР – с лета 2023 года.

«Новое назначение для меня – это серьезный и при этом вдохновляющий вызов. Департаменты розничного и корпоративного бизнеса продолжают действовать как структурные единицы в коммерческом блоке банка и занимаются разработкой и внедрением продуктов и сервисов для частных клиентов и предпринимателей. В зону ответственности департамента коммерческой эффективности войдет организация работы региональной сети, мобильного и интернет-банка, контактного центра и сайта банка, реализация маркетинговой стратегии. Такая модель дает возможность унифицировать коммуникации с клиентами, формировать для них комплексные предложения и реализовать кросс-функциональное взаимодействие подразделений на качественно ином уровне. Мы продолжим развитие продуктового и сервисного наполнения для всех категорий клиентов и в физической сети отделений, и в онлайн-каналах», - отметил вице-президент УБРиР Сергей Жуков.

