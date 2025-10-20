Гимнаст Даниел Маринов вышел в финал многоборья на чемпионате мира

Российский гимнаст Даниел Маринов отобрался в финал личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте. По итогам квалификации он набрал 81,932 балла и занял четвертое место.

В финале многоборья выступят 24 гимнаста. Комплект медалей будет разыгран 22 октября.

Также Даниел Маринов отобрался в финал в упражнениях на перекладине (14,133 балла, 7-е место), брусьях (14,200, 10-е) и в опорном прыжке (14,266, 4-е). Его соотечественник Мухаммаджон Якубов поборется за медаль в опорном прыжке (14,033, 8-е). Российский гимнаст Владислав Поляшов примет участие в финале в упражнениях на брусьях (14,200, 9-е).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Таисия Орлова