«Сибур» к 2028 году вложит до 500 млрд в новые производства в Татарстане

Холдинг «Сибур» планирует инвестировать до 2028 года в развитие нефтегазохимии в Татарстане до 500 млрд руб., сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Марата Фаляхова.

В ближайшее время в республике запустят единственное в России производство гексена мощностью 50 тыс. т в год, которое, по словам господина Фаляхова, полностью заменит импорт. Также планируется строительство объектов по производству стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена (инвестиции 220–250 млрд руб.) и нового этиленопровода «Нижнекамск — Казань» протяженностью 254 км. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В Казани создают центр пилотирования новых разработок и катализаторную фабрику. Все новые проекты направлены на расширение номенклатуры отечественных полимеров и снижение зависимости отрасли от импорта.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» проиграл спор о взыскании 1,07 млрд рублей с компании «Русхимальянс».

Анна Кайдалова