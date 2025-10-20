Сборную Швеции по футболу возглавил Грэм Поттер

Шведский футбольный союз (SvFF) объявил о назначении англичанина Грэма Поттера на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на сайте организации.

Контракт со специалистом будет действовать до конца отбора на чемпионат мира 2026 года. В случае квалификации сборной Швеции соглашение с Поттером будет продлено автоматически.

На посту главного тренера шведской команды Грэм Поттер сменил датчанина Йона-Даля Томассона, который был отправлен в отставку 14 октября после поражения от сборной Косова. На данный момент шведы располагаются на последнем месте в турнирной таблице группы В.

Грэм Поттер начал тренерскую карьеру в шведском «Эстерсунде», он возглавлял клуб с 2011 по 2018 год. Под его руководством команда завоевала Кубок страны, который стал первым трофеем в ее истории. Также Поттер тренировал английские «Челси», «Брайтон» и валлийский «Суонси». Его последним местом работы был английский «Вест Хэм», откуда он был уволен в конце сентября.

Таисия Орлова