Захарова обвинила ЕС в попытках срыва мирного урегулирования по Украине

Страны Евросоюза перешли к «активным подрывным усилиям» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, убеждена представитель МИД РФ Мария Захарова. В сообществе, по ее словам, пытаются сорвать любые мирные инициативы по Украине.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Они хотят сорвать любые мирные устремления, начиная от разговоров о переговорах о мире, заканчивая фактическими действиями»,— уточнила Мария Захарова в интервью ТАСС.

Подрывными действиями ЕС дипломат назвала различные заявления европейских политиков и «чуть ли не угрозы» с их стороны. Госпожа Захарова пояснила, что ЕС повторяет тот же сценарий, что и в 2022 году, и на протяжении всего конфликта. «Они все делают для эскалации. Насколько они вообще отдают себе отчет, чем занимаются, сказать сложно»,— подчеркнула представитель российского МИДа.

Встреча господ Путина и Трампа может состояться в течение ближайших двух недель. Возможной площадкой переговоров станет Будапешт. Президент США анонсировал встречу по итогам телефонного разговора с российским коллегой 16 октября. Точная дата саммита не определена, однако подготовка к нему с обеих сторон уже началась.

