В минэкологии поищут халатность при формировании границ Кузнечихинского ручья

В следственном отделе СКР по Советскому району на прошлой неделе возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Как следует из копии уведомления, имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье», расследование по ст. 293 УК РФ «Халатность» началось вследствие «ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами своих обязанностей» по внесению на кадастровый учет сведений о границах береговых линий, прибрежно-защитной полосы и водоохранной зоны Кузнечихинского ручья.

Границы ручья не были своевременно сформированы по верным точкам координат, а в арбитражном суде идет спор между природоохранной прокуратурой, региональными властями и застройщиком «Инградстрой». Ранее компании под комплексную жилую застройку были предоставлены земельные участки, в том числе включающие и протекающий по ним ручей, которая не подлежал отчуждению из федеральной госсобственности.

Региональное минэкологии заключало контракты по определению границ Кузнечихинского ручья еще в 2018 году. С учетом этого срок давности привлечения виновных к уголовной ответственности за халатность уже истек.

Иван Сергеев