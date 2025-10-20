Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Сборная Марокко со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в финале молодежного чемпионата мира по футболу, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет. Турнир прошел в Чили.

Оба гола на счету форварда Яссира Забири. Лучшим игроком мирового первенства был признан полузащитник сборной Марокко Отман Маамма. Марокканцы впервые в истории выиграли молодежный чемпионат мира. Ранее лучшим достижением команды на этом турнире было четвертое место в 2005 году.

Бронзовые медали завоевала сборная Колумбии. В матче за третье место команда одержала победу над французами — 1:0.

Следующий молодежный чемпионат мира, который состоится в 2027 году, примут Азербайджан и Узбекистан. Впервые турнир пройдет на территории двух стран.

Таисия Орлова