Politico: страны ЕС 20 октября утвердят запрет на импорт российского газа

Министры энергетики стран Евросоюза могут 20 октября поддержать законопроект о полном запрете поставок российского газа на территорию сообщества. На это решение не повлияют возражения Венгрии и Словакии, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Они (Венгрия и Словакия.—"Ъ") мало что сделали для диверсификации, саботировали санкции... Другого способа, кроме как заставить их, нет»,— заявил неназванный европейский дипломат.

Эксперты в нефтегазовой сфере, в свою очередь, утверждают, что запрет на импорт газа из РФ приведет к росту цен на энергоресурсы на 5-10%. Несмотря на сопротивление Словакии и Венгрии, решение принимается квалифицированным большинством голосов, отмечает Politico, поскольку Еврокомиссия (ЕК) проводит этот законопроект в рамках торговой политики ЕС. В этом случае право вето стран сообщества в Совете ЕС уже отменено, в отличие от санкционных мер.

В ЕК подчеркивают, что запрет на импорт российского газа вводится бессрочно, так как не входит в перечень односторонних санкций против РФ. Среди других возможных ограничений — расширение черного списка танкеров еще на 118 позиций, а также запрет на финансовые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

Подробности — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».