Напавшего с ножом на супругу казанского бизнесмена поместили в СИЗО

Подозреваемый в нападении с ножом на жену казанского бизнесмена Рифат Султанов, который сбежал после преступления в Таджикистан, экстрадирован в Россию и арестован. Как сообщает «Татар-информ», сейчас он находится в СИЗО.

Нападение произошло 14 октября у гимназии № 94 в Казани. Неизвестный в шлеме нанес несколько ножевых ударов в область шеи 34-летней Ирине Шевыревой. Пострадавшая выжила и проходит лечение в реанимации.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сообщника исполнителя Бурихона Хамидова, а также продлил срок задержания мужу пострадавшей Ивану Шевыреву и его отцу Станиславу Шевыреву. Они находятся под подозрением в организации нападения.

Анна Кайдалова