L’Oreal за €4 млрд купила права на выпуск парфюмерии и косметики Gucci

Французский люксовый холдинг Kering заключил сделку о стратегическом сотрудничестве с производителем парфюмерии и косметики L’Oreal. В рамках соглашения L’Oreal приобретет подразделение косметики Kering — Creed. Кроме того, L’Oreal получит эксклюзивные права на ближайшие 50 лет на выпуск парфюмерных и косметических брендов, принадлежащих Kering. Сюда войдут товары марок Gucci, Balenciaga и Bottega Veneta. Сумма сделки составила €4 млрд.

Kering запустил косметическое подразделение в 2023 году, сделав ставку на то, что мировой спрос на косметику продолжит расти. В том же году холдинг приобрел парфюмерный бренд Creed. Однако в этот момент с проблемами столкнулись ключевые подразделения Kering — Gucci и Saint Laurent. В итоге французский холдинг стал испытывать серьезные финансовые проблемы, а его долги к 30 июня этого года достигли уже $11 млрд. Это и вынудило нового гендиректора холдинга Луку де Мео пойти на продажу косметического подразделения.

Кирилл Сарханянц