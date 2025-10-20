В Саратове ускорят переселение аварийного дома на Крымской, где обрушилась стена

В Саратове ускорят переселение аварийного многоквартирного дома № 3 на улице Крымской, где 18 октября частично обрушилась внешняя стена первого этажа. Соответствующее поручение в ходе постоянно действующего совещания дал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что в настоящее время жители находятся в пункте временного размещения на базе гостиницы. Господин Бусаргин потребовал от городской администрации оказать им всю необходимую помощь.

«Здание вошло в новый этап программы переселения, который будет реализовываться в 2026 и 2027 годах, однако очевидно, что в данном случае необходимо проработать механизм по максимальному ускорению процесса переселения»,— подчеркнул губернатор.

Напомним, по факту обрушения стены указанного дома следствие возбудило уголовное дело (ст. 293 УК РФ). В результате произошедшего никто не пострадал. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений прав жителей дома.

Павел Фролов