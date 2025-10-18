Следствие возбудило дело после обрушения стены в доме на Крымской в Саратове

Следствие возбудило уголовное дело по факту обрушения стены в многоквартирном доме № 3 по улице Крымской в Саратове (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, фасадная стена на первом этаже одного из подъездов указанного дома обрушилась сегодня, 18 октября, никто не пострадал. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Заводского района Саратова поставила на контроль устранение нарушений прав жителей многоквартирного дома № 3. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Пятиэтажный кирпичный дом построен в 1957 году, состоит из шести подъездов. Ранее его признали аварийным и подлежащим расселению и сносу.

На место инцидента выехал прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков. Надзорному ведомству предстоит проверить исполнение жилищного законодательства и оценить действия уполномоченных лиц по соблюдению жилищных прав граждан.

Глава Саратова Михаил Исаев в своем Telegram-канале отметил, что на месте инцидента работают экстренные службы, все жильцы пострадавшего подъезда выведены на улицу. По словам господина Исаева, для граждан уже подготовлен пункт временного размещения, их доставят туда в ближайшее время.

Павел Фролов