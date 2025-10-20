Трамп заподозрил Сороса в организации акций протеста No Kings
Президент США Дональд Трамп предположил, что прошедшие 18 октября протесты под лозунгом No Kings («Нет королям»), организовал американский финансист Джордж Сорос, сообщает The Hill.
Фото: Lisi Niesner / Reuters, Lisi Niesner / File Photo / Reuters
«Я посмотрел на этих (протестующих. — "Ъ") людей, они не отражают лицо нашей страны. Я посмотрел на все эти совершенно новые плакаты. Похоже, что все это оплачено Соросом и другими радикальными левыми сумасшедшими»,— прокомментировал протесты президент. Господин Трамп добавил, что его администрация уже начала проверку.
Президент США также заявил, что не является королем и что считает акции протеста несерьезными. «Я усердно работаю, чтобы сделать нашу страну великой. Вот и все. Я вовсе не король»,— заявил он.
Протестные акции No Kings прошли в минувшую субботу. По данным The Hill, всего состоялись около 2600 демонстраций во всех 50 штатах США. Организаторы утверждают, что в митингах приняли участие не менее 7 млн человек. Демонстрации проходили на фоне шатдауна, который продолжается с 1 октября, и включали протесты против миграционной политики.