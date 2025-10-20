Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп заподозрил Сороса в организации акций протеста No Kings

Президент США Дональд Трамп предположил, что прошедшие 18 октября протесты под лозунгом No Kings («Нет королям»), организовал американский финансист Джордж Сорос, сообщает The Hill.

Фото: Lisi Niesner / Reuters, Lisi Niesner / File Photo / Reuters

Фото: Lisi Niesner / Reuters, Lisi Niesner / File Photo / Reuters

«Я посмотрел на этих (протестующих. — "Ъ") людей, они не отражают лицо нашей страны. Я посмотрел на все эти совершенно новые плакаты. Похоже, что все это оплачено Соросом и другими радикальными левыми сумасшедшими»,— прокомментировал протесты президент. Господин Трамп добавил, что его администрация уже начала проверку.

Президент США также заявил, что не является королем и что считает акции протеста несерьезными. «Я усердно работаю, чтобы сделать нашу страну великой. Вот и все. Я вовсе не король»,— заявил он.

Протестные акции No Kings прошли в минувшую субботу. По данным The Hill, всего состоялись около 2600 демонстраций во всех 50 штатах США. Организаторы утверждают, что в митингах приняли участие не менее 7 млн человек. Демонстрации проходили на фоне шатдауна, который продолжается с 1 октября, и включали протесты против миграционной политики.

Фотогалерея

«Нет королям»

Предыдущая фотография
Первые массовые протесты No Kings состоялись 14 июня, в день рождения Дональда Трампа и в день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в более двух тысячах демонстраций участвовало около пяти миллионов человек

Первые массовые протесты No Kings состоялись 14 июня, в день рождения Дональда Трампа и в день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в более двух тысячах демонстраций участвовало около пяти миллионов человек

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Столкновения протестантов с конной полицией Лос-Анджелеса

Столкновения протестантов с конной полицией Лос-Анджелеса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Акция «Нет королям» в Чикаго

Акция «Нет королям» в Чикаго

Фото: Jim Vondruska / Reuters

По данным организаторов, мероприятия под лозунгом «Нет королям» прошли во всех 50 штатах, а также городах по всему миру

По данным организаторов, мероприятия под лозунгом «Нет королям» прошли во всех 50 штатах, а также городах по всему миру

Фото: Daniel Cole / Reuters

Воздушный шар в виде 47-го президента США в Лос-Анджелесе

Воздушный шар в виде 47-го президента США в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

По сообщениям СМИ, американцы выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции США, размещением войск в городах страны, а также сокращением федеральных программ

По сообщениям СМИ, американцы выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции США, размещением войск в городах страны, а также сокращением федеральных программ

Фото: Daniel Cole / Reuters

«В США нет королей, а власть принадлежит народу» — главный лозунг акции

«В США нет королей, а власть принадлежит народу» — главный лозунг акции

Фото: Daniel Cole / Reuters

Демонстранты у мэрии Лос-Анджелеса

Демонстранты у мэрии Лос-Анджелеса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Акция протеста в Сан-Франциско

Акция протеста в Сан-Франциско

Фото: Carlos Barria / Reuters

Полиция штата Иллинойс в Чикаго

Полиция штата Иллинойс в Чикаго

Фото: Jim Vondruska / Reuters

По сообщениям СМИ, толпы протестующих были неоднородными: среди участников были и родители с детьми в колясках, и пенсионеры, и люди с домашними животными

По сообщениям СМИ, толпы протестующих были неоднородными: среди участников были и родители с детьми в колясках, и пенсионеры, и люди с домашними животными

Фото: Daniel Cole / Reuters

Примерять на себя разные образы — одна из негласных традиций акций No Kings

Примерять на себя разные образы — одна из негласных традиций акций No Kings

Фото: John Rudoff / Reuters

Надувной воздушный шар, изображающий Дональда Трампа, в Калифорнии

Надувной воздушный шар, изображающий Дональда Трампа, в Калифорнии

Фото: Daniel Cole / Reuters

Следующая фотография
1 / 13

Первые массовые протесты No Kings состоялись 14 июня, в день рождения Дональда Трампа и в день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в более двух тысячах демонстраций участвовало около пяти миллионов человек

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Столкновения протестантов с конной полицией Лос-Анджелеса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Акция «Нет королям» в Чикаго

Фото: Jim Vondruska / Reuters

По данным организаторов, мероприятия под лозунгом «Нет королям» прошли во всех 50 штатах, а также городах по всему миру

Фото: Daniel Cole / Reuters

Воздушный шар в виде 47-го президента США в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

По сообщениям СМИ, американцы выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции США, размещением войск в городах страны, а также сокращением федеральных программ

Фото: Daniel Cole / Reuters

«В США нет королей, а власть принадлежит народу» — главный лозунг акции

Фото: Daniel Cole / Reuters

Демонстранты у мэрии Лос-Анджелеса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Акция протеста в Сан-Франциско

Фото: Carlos Barria / Reuters

Полиция штата Иллинойс в Чикаго

Фото: Jim Vondruska / Reuters

По сообщениям СМИ, толпы протестующих были неоднородными: среди участников были и родители с детьми в колясках, и пенсионеры, и люди с домашними животными

Фото: Daniel Cole / Reuters

Примерять на себя разные образы — одна из негласных традиций акций No Kings

Фото: John Rudoff / Reuters

Надувной воздушный шар, изображающий Дональда Трампа, в Калифорнии

Фото: Daniel Cole / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все