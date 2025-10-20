Трамп заподозрил Сороса в организации акций протеста No Kings

Президент США Дональд Трамп предположил, что прошедшие 18 октября протесты под лозунгом No Kings («Нет королям»), организовал американский финансист Джордж Сорос, сообщает The Hill.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters, Lisi Niesner / File Photo / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters, Lisi Niesner / File Photo / Reuters

«Я посмотрел на этих (протестующих. — "Ъ") людей, они не отражают лицо нашей страны. Я посмотрел на все эти совершенно новые плакаты. Похоже, что все это оплачено Соросом и другими радикальными левыми сумасшедшими»,— прокомментировал протесты президент. Господин Трамп добавил, что его администрация уже начала проверку.

Президент США также заявил, что не является королем и что считает акции протеста несерьезными. «Я усердно работаю, чтобы сделать нашу страну великой. Вот и все. Я вовсе не король»,— заявил он.

Протестные акции No Kings прошли в минувшую субботу. По данным The Hill, всего состоялись около 2600 демонстраций во всех 50 штатах США. Организаторы утверждают, что в митингах приняли участие не менее 7 млн человек. Демонстрации проходили на фоне шатдауна, который продолжается с 1 октября, и включали протесты против миграционной политики.