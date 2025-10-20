Житель Нижегородской области получил три года за угон автомобиля скорой помощи

Дивеевский межрайонный суд Нижегородской области приговорил 60-летнего рецидивиста к трем годам колонии строгого режима за угон автомобиля скорой помощи. Фигуранта судили по ч. 1 ст. 166 (угон) и ч. ст. 264.1 (управление транспортом в нетрезвом состоянии) УК РФ, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преступник проехал на угнанном автомобиле скорой помощи около 10 км

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Преступник проехал на угнанном автомобиле скорой помощи около 10 км

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Согласно материалам дела, в августе 2025 года нетрезвый подсудимый угнал автомобиль скорой помощи с территории Первомайской больницы. Он доехал до улицы Садовой в Первомайске, где его задержали полицейские.

Вину подсудимый признал. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», подсудимый пояснял полицейским, что решил на угнанном автомобиле поехать на свидание. Ранее фигурант был судим за кражу.

Галина Шамберина