Уголовное дело возбудили на нижегородца за угон автомобиля скорой помощи

В городе Первомайске Нижегородской области задержали местного жителя, угнавшего из больницы автомобиль скорой помощи. У задержанного 1964 года рождения алкотестером выявили 1,54 мг/л этилового спирта, сообщили в региональном ГУ МВД 7 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции выяснили, что водитель скорой помощи оставил спецтранспорт с ключами в замке зажигания около гаражей на территории больницы. Злоумышленник этим воспользовался и решил поехать на свидание. Он успел проехать около 10 км, но был остановлен полицейскими.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ранее он был лишен водительских прав, также имеет судимость за кражу.

Мужчина дал признательные показания, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль вернули в больницу.

Галина Шамберина