Мирра Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева опустилась с шестого на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный перечень опубликован на сайте организации.

В активе Андреевой 4319 очков. На прошлой неделе она проиграла китаянке Чжу Линь в матче второго круга турнира Нинбо, потерпев третье поражение подряд. Десятое место в рейтинге сохранила финалистка соревнований в Нинбо россиянка Екатерина Александрова, на счету которой 3375 очков.

Лидером мировой классификации осталась белоруска Арина Соболенко (10390). В топ-10 также входят полька Ига Швёнтек (8703), американки Коко Гауфф (7863), Аманда Анисимова (5914), Джессика Пегула (5183), итальянка Джасмин Паолини (4525), представительница Казахстана Елена Рыбакина (4505) и американка Мэдисон Кис (4395).

Таисия Орлова