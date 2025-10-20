В Нижнем Новгороде начался снос домов в квартале «Красный просвещенец»

Подрядчик приступил к сносу домов в историческом квартале «Красный просвещенец», который был построен в 1920-е годы. Работы ведутся по договору о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Ашхабадской, Генкиной и Тверской в Нижнем Новгороде. Новая застройка займет часть «Красного просвещенца».

Изначально нижегородские власти планировали отдать под КРТ весь квартал, но жители 12 старых домов отказались участвовать в проекте.

Торги по КРТ в апреле 2024 года выиграл архангельский спецзастройщик «Норд-Инвест» (входит в ГК «Аквилон»), повысив стартовую цену почти в 55 раз, до 240,1 млн руб. На освободившемся участке компания планирует построить жилой комплекс площадью 21,2 тыс. кв. м и детский сад и обустроить общественное пространство. Все работы должны быть выполнены в течение 10 лет.

Елена Ковалева