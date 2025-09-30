Курское «Динамо» вернулось на родную площадку и победило гостей

Первый матч нового сезона чемпионата премьер-лиги для женского баскетбольного клуба «Динамо» стал первой после возвращения игрой на домашней площадке в спортивно-концертном комплексе Курска. Команда победила новосибирское «Динамо» со счетом 89:55 (12:19, 24:8, 25:6, 28:22).

Фото: с сайта kurskbasket.ru

Самыми результативными игроками курской команды стали Нина Глонти, заработавшая 17 очков и сделавшая восемь передач, а также шесть подборов, Яна Эльберг (14 очков и пять подборов), Марина Голдырева и Киара Линскенс (по 11 очков), Эмилия Емельянова (десять очков).

По итогам встречи курское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице.

После начала вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года клуб сменил домашнюю арену на Тулу. С учетом освобождения региона врио губернатора Александр Хинштейн называл одной из основных задач вернуть команду домой.

Юрий Голубь