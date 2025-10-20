За две недели в Башкирии из-за ДТП погиб 21 человек

С 6-го по 20 октября в дорожно-транспортных происшествиях в Башкирии погиб 21 человек, следует из доклада главы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой на совещании правительства.

Две недели назад госпожа Минакова докладывала о 315 погибших в авариях с начала года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4%). Сегодня министр рассказала, что на утро 20 октября погибли 336 человек (за год показатель увеличился на 5%).

Пострадали в ДТП около 2,6 тыс. человек, что на 10,6% меньше прошлогодних данных.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам сентября Башкирия вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством погибших в ДТП.

Идэль Гумеров