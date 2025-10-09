Башкирия вошла в пятерку регионов с наибольшим числом погибших в ДТП

За девять месяцев в Башкирии произошло более 2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 308 человек, а получили ранения более 2,4 тыс. человек. Соответствующая статистика приводится на официальном сайте ГИБДД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе-сентябре прошлого года число аварий на дорогах республики было больше на 172 случая, однако количество погибших было меньше на 15 человек. Пострадали более 2,7 тыс. человек.

В Уфе с начала этого года произошло 734 аварии с 21 погибшим.

По числу жертв ДТП Башкирия занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа. В тройку вошли также Татарстан (239 погибших) и Нижегородская область (235 погибших). Среди всех регионов России республика находится по этому показателю на четвертом месте после Краснодарского края (532 погибших), Подмосковья (514 погибших) и Ростовской области (324 погибших). 247 человек погибло в авариях в Свердловской области.

В минувший понедельник министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова на совещании регионального правительства отчиталась о 315 погибших в результате ДТП по состоянию на 6 октября, что на 12 больше прошлогодних результатов.

Идэль Гумеров